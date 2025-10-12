Reazione a catena, le Tre Stagioni vincono tra gli insulti: "Capre, studiate ragazze"

Oggi, domenica 12 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornate alle campionesse. Si tratta delle Tre Stagioni, un trio tutto al femminile formato da Egle, Chiara e Raffaella. A sfidarle ci sono le Stressatré. Anche loro sono un team tutto al femminile composto da Emilia, Michela e Vittoria. Loro vengono dal veneto, in particolare da Venezia e da Vittorio veneto. Si chiamano così perché hanno "delle vite molto impegnate, però ci ridiamo su".

Alla fine, ancora una volta, in finale ci sono approdate le Tre Stagioni. Le campionesse sono approdate all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 13750 euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Atto" e "Virgolette". Dopo un minuto di attenta riflessione, le Tre Stagioni si sono buttate con: "Citazione". Ed era proprio la parola esatta.