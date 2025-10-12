Angelo Bonelli vuole liberare Barghouti, il terrorista condannato a 5 ergastoli

Vedovi e vedove di guerra. «Non piangere perché è finito», diceva Gabriel García Márquez, «sorridi perché è successo». In Italia politici e intellighenzia di sinistra si disperano perché la guerra in Medio Oriente è sospesa – speriamo terminata – e non sorridono affatto dopo che quel farabuttone di Trump ce l’ha fatta. Anzi. Le anime belle friggono. I fegati esplodono, chiamate un gastroenterologo. Solo uno? Un intero reparto! I buoni non si rassegnano: e ora come le contestiamo le “destre-destre”? Riattacchiamo col fascismo? Non so, compagni, non ha portato bene. Ci riproviamo con la torsione autoritaria? E però a settembre ci sono stati sessantasei scioperi, come facciamo a dire che il “decreto sicurezza” ci reprime? Vabbè intanto diciamo che il merito del cessate il fuoco è della Flotilla. Già, lo pensano davvero. È un successo dell’ex piccola Greta e dell’eurodeputata Scuderi – ormai una celebrità nel firmamento della Bonelli&Fratoianni – privata dagli israeliani della crema solare. Argh, corpo di mille Nivea! A Milano Pd e Verdi hanno proposto che i crocieristi per Gaza vengano insigniti dell’Ambrogino d’oro, premio che il Comune assegna il 7 dicembre per la ricorrenza del Santo. Promotori della pensata, sarebbe ingeneroso ometterli, la capogruppo dem Beatrice Uguccioni e il consigliere rossoverde Carlo Monguzzi. Inviteranno Massimo Giannini? Chissà.

Intanto il maître à penser dagli ascolti minimi – sul Nove il suo “Circo Massimo” ha esordito con l’1,5% di share, doppiato da “Quattro ristoranti” – Giannini dicevamo schiuma su Repubblica. Scrive che il merito della pace è del popolo, della gente che ha «manifestato in modo non violento (capito? Non violento, ndr), ha gridato “basta alla strage” (...) Spiace», aggiunge l’ex direttore della Stampa, «per gli accidiosi cacadubbi che scimmiottando molto al ribasso il Berlinguer in pantofole e giacca da camera ritratto da Forattini mal sopportano il frastuono dei cortei». Qualcuno porti a Giannini un potente antiacido: «Spiace per la Meloni che balbetta frasi senza senso tipo “la pace si costruisce, non si invoca”. Se sulla Palestina si è svegliata dal suo torpore, dopo aver sonnecchiato per non irritare il “paparino” di Mar-a-Lago e il falco di Tel-Aviv, il merito è delle proteste pacifiche». Oh, sia chiaro, pa-ci-fi-che, e che nessuno s’inventi la balla che migliaia di disadattati hanno omaggiato la strage del 7 ottobre. Poi Giannini cita l’uomo in rivolta, ma quello di Camus, non Landini. Arrivano i rinforzi: «Altro che Nobel», twitta il giornalista Luca Telese, «quello che reggeva il sacco agli sterminatori ha imposto il cessare il fuoco agli sterminatori. Non è uno straordinario merito, non è neanche un ravvedimento provvidenziale: è un minimo sindacale imposto dalla enorme mobilitazione internazionale delle opinioni pubbliche». Mi raccomando: non nominategli Hamas, s’incazza.

