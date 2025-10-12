Toscana, scuole occupate dai pro-Pal? Caos ai seggi di Firenze, FdI insorge

"Questa mattina, (domenica 12 ottobre, ndr) primo giorno di voto, in tanti, soprattutto persone anziane, si sono trovati spaesati davanti ai cancelli chiusi dei vecchi seggi. C'è chi non sapeva dove andare, chi ha dovuto chiedere ai passanti, chi ha fatto avanti e indietro più volte per riuscire a votare. Tutto questo a causa delle occupazioni delle scuole".
A dirlo sono Jacopo Cellai e Sheila Papucci, rispettivamente capolista e candidata di Fratelli d'Italia nel collegio di Firenze 1, che hanno commentato, così una nota di Fdi, "i disagi registrati nelle sezioni elettorali trasferite dagli istituti Pascoli e Machiavelli ad altre sedi dopo le occupazioni iniziate nei giorni scorsi".
"È assurdo che, nel 2025, a Firenze, basti un'occupazione per mettere in difficoltà centinaia di elettori - hanno proseguito Cellai e Papucci -. La verità è che il centrosinistra continua a chiudere un occhio su questi episodi, salvo poi meravigliarsi se le persone si trovano confuse davanti ai seggi. Dal Pd a ora non abbiamo sentito una parola rispetto a questa lesione del diritto di voto. Forse perché le occupazioni delle scuole sono ispirate dai loro amici Pro Pal?".