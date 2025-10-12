Ballando con le Stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: come irride Marcella Bella

Libero logo
di Andrea Carrabinodomenica 12 ottobre 2025
Ieri, sabato 11 ottobre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E già abbiamo la concorrente più chiacchierata. Si tratta di Marcella Bella, la cui esibizione ha spaccato in due la giuria. Alcuni l'hanno trovata migliorata, altri invece non riescono proprio a trovarla gradevole da ammirare in pista. Tra questi, com'era prevedibile, c'è anche Selvaggia Lucarelli.

La firma del Fatto Quotidiano ha commentato così l'esibizione di Marcella Bella: "Sono terrorizzata ma le consento poi di rispondermi come vuole. Sembrava la mamma ad una festa che beve un po’ troppo, che continua a ballare mentre il figlio vuole portala via”. In ogni caso, la Lucarelli ha spiegato di apprezzare la generosità della cantante nel mettersi in gioco all’interno del programma.

A difesa di Marcella Bella c'è invece Carolyn Smith. "Stai facendo un bel percorso qui a Ballando con le Stelle - ha detto - e sono molto contenta di quello che stai facendo. Mi piaci ma voglio vedere quando fai una coreografia un po’ più impegnativa di questa”. E, anocr più velenoso, Alberto Matano: "La giuria non è particolarmente generosa con lei. Sono tirchi, con altri invece…”. A essere bocciato è stato Beppe Convertini, che ha incassato addirittura due 0, mentre Paolo Belli ha annoiato Mariotto.

