Ballando con le Stelle, veleno-Selvaggia Lucarelli: come irride Marcella Bella

A difesa di Marcella Bella c'è invece Carolyn Smith. "Stai facendo un bel percorso qui a Ballando con le Stelle - ha detto - e sono molto contenta di quello che stai facendo. Mi piaci ma voglio vedere quando fai una coreografia un po’ più impegnativa di questa”. E, anocr più velenoso, Alberto Matano: "La giuria non è particolarmente generosa con lei. Sono tirchi, con altri invece…”. A essere bocciato è stato Beppe Convertini, che ha incassato addirittura due 0, mentre Paolo Belli ha annoiato Mariotto.