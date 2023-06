Dramma in aereo, come è morto Shimoin Brauer a soli 25 anni

27 giugno 2023 a

Sconcerto sul volo Londra - New York dove a boro c'era anche Shimoin Brauer. Il ragazzo, un 25enne, è morto a causa di un attacco d'asma. Stando alla ricostruzione il giovane stava viaggiando verso gli Stati Uniti per fare il volontario in un campo estivo. Durante il viaggio in aereo, però, Shimoin si sarebbe sentito male.

Il 25enne ha avuto un forte attacco d'asma e si è precipitato a prendere il suo inalatore ma gli è caduto e non è riuscito a recuperarlo in tempo. All'atterraggio sarebbero mancati solo 45 minuti, ma non sono bastati e l'asma lo ha ucciso. Inutili anche i tentativi dell'equipaggio di somministrargli ossigeno e di praticare la rianimazione cardiopolmonare d'emergenza.

Le sue vie respiratorie, infatti, non erano sufficientemente aperte a causa dell'asma. Il ragazzo era un membro della comunità di ebrei ortodossi di Stamford Hill. Intanto un'altra tragedia ha colpito gli Stati Uniti. Nell'aeroporto di San Antonio, in Texas, un operaio è morto dopo essere stato inghiottito dal motore di un aereo passeggeri. L'incidente è avvenuto poco dopo l'atterraggio del volo della Delta Air Lines che proveniva da Los Angeles e che stava rullando verso il gate di arrivo con un motore acceso.