Casa Bianca, trovata cocaina nell'ala Ovest: è mistero

Cocaina alla Casa Bianca: la polvere bianca, che era in una bustina a cerniera, sarebbe stata trovata domenica scorsa nell'ala Ovest dell'edificio, più precisamente nella biblioteca della residenza presidenziale. Le autorità però devono ancora stabilire chi possa averla portata, come e quando. Questo quanto riferisce il Washington Post, citando un funzionario a conoscenza dell'indagine condotta dai Servizi segreti americani. Mistero, dunque, su chi possa avere introdotto la sostanza nell'edificio.

Il ritrovamento della cocaina durante un'ispezione di routine aveva portato a una breve evacuazione della Casa Bianca. Il presidente Joe Biden, però, non si trovava lì nel momento in cui è stata trovata la polvere. Era a Camp David, residenza presidenziale del Maryland. Dopo poco comunque l'allarme è rientrato e i tour dei visitatori alla residenza presidenziale sono ripresi. All'inizio, infatti, il timore era che si trattasse di antrace o di un'arma potenzialmente batteriologica. Ipotesi escluse subito dai primi test. In ogni caso, pare che saranno necessarie ulteriori analisi per stabilire con certezza che si tratti di droga. L'ala ovest della Casa Bianca ospita gli uffici del presidente degli Stati Uniti, tra cui lo Studio Ovale e la Situation Room, oltre alle stanze del vicepresidente, del capo dello staff, dell'addetto stampa e di centinaia di altri membri del personale che vi hanno accesso.