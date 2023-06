Biden, gaffe sconcertante: "Putin sta perdendo la guerra in...". In che mani siamo?

28 giugno 2023 a

Joe Biden è abbonato alle gaffe. L’ultima l’ha commessa parlando della guerra in Ucraina e in particolare della situazione imprevista di Prigozhin, che ha reso più debole Vladimir Putin. Intervistato dalla Cnn, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “Putin sta chiaramente perdendo la guerra in Iraq e a casa sua”. Ovviamente intendeva dire “guerra in Ucraina”, ma si sa che l’Iraq è sempre una ferita aperta per gli americani.

Parlando sempre del presidente russo Biden ha anche aggiunto che secondo lui è divenuto una “paria”, ma al tempo stesso non è così sicuro che si è indebolito a causa dei recenti eventi che hanno visto protagonista il gruppo Wagner. Tra una gaffe e l’altra, Biden ha anche telefonato alla premier Giorgia Meloni: la Casa Bianca ha aggiunto che i due leader hanno ribadito il sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Inoltre le parti hanno discusso i preparativi del prossimo summit dei leader della Nato a Vilnius, in Lituania.