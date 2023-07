Cina, il messaggio segreto sull'attacco nucleare: "Russia avvisata"

05 luglio 2023 a

a

a

Il presidente cinese Xi Jinping ha messo personalmente in guardia Vladimir Putin su un eventuale attacco nucleare in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, che scrive: "I funzionari cinesi si prendono privatamente il merito di aver convinto il leader russo a fare marcia indietro rispetto alle velate minacce atomiche". Xi avrebbe consegnato il suo messaggio allo zar durante la visita di stato fatta a Mosca lo scorso marzo. Secondo funzionari occidentali e cinesi, infatti, pur offrendo un tacito sostegno ai russi, Pechino ha comunque delle preoccupazioni per la guerra in corso.

Quello di Xi a Mosca il marzo scorso è stato uno dei primi viaggi del presidente cinese fuori dal suo Paese dopo anni di isolamento per via delle dure restrizioni anti-Covid. In ogni caso, dissuadere Putin da un attacco del genere sarebbe stato fondamentale per la campagna della Cina, che nel frattempo è intenta anche a non rovinare i rapporti con l'Europa, secondo quanto affermato da un alto consigliere del governo di Pechino. L'invasione dell'Ucraina nel 2022, infatti, ha messo sia Mosca che il suo alleato cinese in contrasto con gran parte del Vecchio Continente.

La Cina, comunque, si è sempre opposta all'uso di armi nucleari in Ucraina nelle sue dichiarazioni pubbliche. Anche se molti degli alleati di Kiev dubitano della sincerità di Pechino su questo tema. A fare insospettire gli ucraini è sia la partnership "senza limiti" siglata da Xi e Putin sia la proposta del cosiddetto "piano di pace" cinese, tutto sbilanciato a favore delle condizioni poste da Mosca.