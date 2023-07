Cremlino, "Ucraina nella Nato? Reazione durissima": la promessa di Putin

10 luglio 2023 a

L'adesione dell'Ucraina alla Nato rappresenterebbe una minaccia per la Russia e un passo del genere comporterà una reazione chiara e ferma da parte di Mosca. Il monito è arrivato dal portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, alla vigilia del vertice Nato che si svolge domani e mercoledì a Vilnius. "Conoscete la posizione assolutamente comprensibile e coerente della Federazione russa secondo cui l'adesione dell'Ucraina alla Nato richiederà una risposta ferma da parte nostra", ha detto Peskov ai giornalisti come riporta Ria Novosti.

Ma se le parole di Peskov appaiono abbastanza scontate stupisce la posizione tedesca. La Germania infatti intende "insistere" durante il vertice di Vilnius per ritardare l'adesione nell'Alleanza dell'Ucraina. Almeno a detta del quotidiano britannico "The Telegraph" citando fonti riservate all'interno dell'Alleanza. Il motivo sarebbe dato dalla "paura" di una potenziale guerra con la Russia poiché la Nato, in base all'articolo 5, prevede che un suo membro possa richiedere l'intervento militare degli altri se attaccato. SNel frattempo il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha dichiarato che l'Ucraina "è un Paese Nato de facto e diventerà un Paese Nato de iure".

Da parte sua il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa prima del vertice ha detto che "le consultazioni" sulla rimozione del Map (Membership Action Plan) per l'Ucraina "sono in corso. Non c'è una decisione finale ancora presa ma confido che gli Alleati mandino un chiaro messaggio all'Ucraina e che domani ci sia un accordo. È presto per andare nel dettaglio".

Di certo c'è che, ha proseguito Stoltenberg, "adotteremo un pacchetto pluriennale di assistenza alla transizione dell'Ucraina dagli standard dell'era sovietica a quelli della Nato, che rende le forze ucraine completamente interoperabili con gli alleati coprendo esigenze critiche. rafforzeremo i legami politici". "Il presidente Zelensky si unirà a noi per la riunione inaugurale del nuovo Consiglio Nato-Ucraina", ha infine annunciato il segretario americano.