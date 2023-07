Vladimir Putin, Domenico Quirico: "L'unica cosa rimasta da fare è trattare"

12 luglio 2023 a

a

a

Sebbene da Kiev arrivino notizie confortanti sulla controffensiva ucraina, Domenico Quirico è convinto che la guerra abbia perso tutti i suoi obiettivi e che l’unica cosa rimasta da fare è trattare con Vladimir Putin. Instaurare un dialogo appare però difficile, quasi impossibile, perché le parti in causa non smettono di perseguire i rispettivi obiettivi, per quanto appaiano irraggiungibili. Quirico ha fatto su La Stampa il punto di una situazione che al momento appare senza via di uscita.

"Le élite militari già al lavoro": Caracciolo, una profezia letale su Vladimir Putin

“L'obiettivo russo - ha ricordato - era la egolatrica cancellazione dell'Ucraina come soggetto indipendente e anti-russo e la sostituzione di Zelensky con qualche manovrabile vassallo che accetti moscoviti beneplaciti padronali. Il dichiarato obiettivo ucraino era speculare: riprendersi quanto perduto dal 2014 e ottenere infrangibili e automatiche garanzie, soprattutto militari, dagli Stati Uniti. Lo scopo di Washington e dei suoi alleati più maneschi, Inghilterra, Polonia e baltici, si fissava nella sconfitta-esecuzione di Putin e nella usura irrimediabile della potenza militare ed economica russa. Dopo 500 giorni - ha sottolineato - nessuno di questi scopi esiste più”.

"Il nemico in trappola, abbiamo il controllo": Bakhmut, la svolta è clamorosa

“Mosca - ha spiegato Quirico - non riuscirà più a rimettere sotto controllo Kiev diventato uno Stato militarizzato. Ma la riconquista dei territori rubati, a sua volta, è fuori portata per l'esercito ucraino pur imbottito di tutte le armi dell'Occidente: semplicemente perché è al di sopra delle sue forze. L'annientamento della Russia come potenza militare, poi, richiederebbe un intervento diretto della Nato, difficile da far accettare come necessario alle opinioni pubbliche occidentali comodamente non belligeranti. E urta comunque con la spinosa realtà delle cinquemila atomiche russe”.