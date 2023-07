Airbnb-choc, "bagno in camera": ma... ecco l'agghiacciante verità

11 luglio 2023 a

a

a

Aveva prenotato una camera col bagno ma non si aspettava che il bagno fosse in… camera. È la disavventura capitata a David Holtz, assistant professor all’università di Berkeley, in California. Pur ammettendo di non aver controllato bene la situazione prima di prenotare, anche perché non c’erano recensioni, l’uomo non avrebbe mai immaginato che Airbnb proponesse una camera con il letto affiancato al water.

L’esperienza del professore americano è diventata virale sui social. La camera era stata prenotata a Londra: “Quella sensazione quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l'intero spazio è essenzialmente solo un grande bagno in cui l'host ha messo un letto”, ha scritto in un tweet che si è diffuso a macchia d’olio, essendo corredato di foto che mostrava la famosa “camera con bagno”. Di certo il fatto che la stanza non avesse recensioni avrebbe dovuto far scattare un campanello d’allarme, ma l’uomo evidentemente non ha ritenuto necessario approfondire la questione.

Il professore si è poi lamentato con Airbnb, che però si è limitato a inviare un solo messaggio: “Ciao David. Grazie per averci contattato - ha risposto l'azienda -. Per favore, inviaci un DM con l'indirizzo email collegato al tuo account Airbnb, così possiamo dare un'occhiata più da vicino». Holtz ha raccontato di aver risposto così: “Ho già parlato più volte con l'assistenza clienti e nessuno ha avuto alcun interesse ad aiutare a risolvere il problema. Posso aspettarmi un risultato diverso questa volta?”.