Lavrov: "F-16 a Kiev, una minaccia nucleare". Il pretesto per l'Apocalisse?

"Un esempio di sviluppo estremamente pericoloso è il piano degli Stati Uniti di trasferire aerei da combattimento F-16 al regime di Kiev": il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov lo ha detto in un'intervista al quotidiano Lenta.ru, come rilanciato dall'agenzia Tass. Per Lavrov, in particolare, gli F-16 rappresenterebbero una minaccia "nucleare" per la Russia: "Abbiamo informato le potenze nucleari di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia che la Russia non può ignorare la capacità di questi aerei di trasportare armi nucleari. L'Ucraina sarà considerata da noi come una minaccia dall'Occidente nella sfera nucleare".

Parole dure quelle usate dal ministro degli Esteri contro gli Stati Uniti di Joe Biden e tutti i membri della Nato, che proprio nei giorni scorsi si sono riuniti nel vertice di Vilnius. Secondo Lavrov, l'Occidente starebbe creando il rischio di uno scontro armato diretto con la Russia, non tenendo conto di quelle che potrebbero essere "conseguenze catastrofiche". Le ultime iniziative dell'Occidente, ha proseguito Lavrov, starebbero costringendo ripetutamente Mosca a sottolineare i rischi di natura strategica, tutti generati da un'aggressiva politica anti-russa.

Intanto oggi Biden parteciperà al terzo summit Usa-leader nordici che si tiene a Helsinki. L'evento, che si svolge dopo la due giorni del vertice Nato a Vilnius, avrà luogo in Finlandia, che è anche l'ultimo Paese ad essere entrato nell'Alleanza. Oltre a Biden e al presidente finlandese, ci saranno anche il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, quello norvegese, Jonas Gahr Store, quello danese, Mette Frederiksen e la premier islandese, Katrin Jakobsdottir.