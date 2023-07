Russia, spariti i sottomarini nucleari: allarme-007, fiato sospeso

14 luglio 2023 a

a

a

Una circostanza inquietante che potrebbe cambiare le carte in tavola sulla guerra tra Russia e Ucraina. I sommergibili nucleari non hanno partecipato alla consueta parata in Russia. Per la prima volta dal 2017, infatti, i sottomarini a propulsione nucleare non verranno coinvolti nella parata navale russa nel giorno della festa della Marina militare, il prossimo 30 luglio. La decisione potrebbe essere legata a problemi di sicurezza interna.

A scriverne è l’intelligence britannica nel rapporto quotidiano sulla guerra in Ucraina divulgato dal ministero della Difesa di Londra. "I media statali - vi si legge - hanno riferito che i sottomarini a propulsione nucleare della flotta settentrionale russa non prenderanno parte alla parata della flotta del Giorno della Marina a San Pietroburgo il 30 luglio prossimo. Dal momento che l’attuale formato della festa è stato istituito nel 2017, questo sarebbe il primo anno in cui non sono stati coinvolti sottomarini a propulsione nucleare.

La modifica è probabilmente dovuta principalmente alla necessità di consentire la manutenzione e mantenere la disponibilità per le operazioni e l’addestramento. Esiste anche una possibilità realistica che i problemi di sicurezza interna dopo il tentativo di ammutinamento del gruppo Wagner abbiano contribuito alla decisione". Dubbi e misteri che rendono sempre più indecifrabile la realtà di Mosca, oggi.