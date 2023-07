Kate "pronta a giocare sporco": telefonata di Harry, tam tam impazzito

17 luglio 2023 a

a

a

Kate Middleton si starebbe spazientendo. Il motivo? Ancora una volta Harry e Meghan. Nelle ultime ore si parla di una presunta chiamata da parte del principe a Buckingham Palace per chiedere un momento di tregua e organizzare un incontro con la famiglia reale. Eppure alla principessa del Galles la proposta non andrebbe giù. Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, Kate sarebbe pronta a "togliere i guanti e a giocare sporco" pur di difendere la sua famiglia dalle malelingue e dai pettegolezzi che i coniugi ora negli Stati Uniti hanno iniziato a far circolare da quando hanno fatto un passo indietro nella gerarchia dei reali.

Re Carlo umilia Camilla zoppicante: la frase al balcone che sconvolge il Regno Unito

Eppure dall'altra parte la famiglia reale continua a voler preservare il massimo riserbo sugli affari di famiglia. Merito anche della pazienza di Kate che avrebbe cercato sempre di agire per il meglio della monarchia inglese e della sua famiglia. Almeno fino ad ora.

"Non sei la regina". Esplode la rissa furibonda tra Kate e Camilla, Carlo trema

La chiamata di Harry per chiedere "una tregua" non sarebbe stata accolta molto bene da Buckingham Palace che avrebbe paura di una seconda edizione di Spare, il libro di memorie del principe in cui racconta aneddoti e segreti reali. In caso di nuove critiche, dunque, Kate sarebbe pronta a tutto.