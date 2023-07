Brigitte Macron, terremoto all'Eliseo: "Quanto ha speso per le sue serate"

20 luglio 2023 a

Spese pazze per Brigitte Macron. La prémière dame francese ha infatti un conto da 315.809 euro. In sostanza ha speso circa 865 euro al giorno, per tutto il 2022, più dell'anno precedente. Brigitte, 70 anni, avrebbe attinto al "fondo" dell’Eliseo per assistenti, viaggi e serate, facendo infuriare i francesi.

L'anno scorso infatti la signora Macron, secondo quanto riporta il Giornale ha compiuto "14 viaggi ufficiali da first lady, metà all’estero, al seguito del presidente. Ma si contano pure 16 tappe in Francia della sola Brigitte, in aumento rispetto al 2019, anno di paragone rispetto al biennio Covid. Oltre a viaggi 'in treno o in macchina', gran parte delle spese Brigitte l’ha poi destinata alla remunerazione dei dipendenti: due assistenti personali; una assistente per gli assistenti e un’altra assistente condivisa con il consigliere per le memorie di Macron. Una mini-équipe i cui stipendi rientrano nel 'salvadanaio première dame', che non prevede invece spese per abiti, né fondi per consulenze".

E poi c'è una questione di opportunità. Mentre i francesi sono in ginocchio per l'inflazione e le banlieu in rivolta, la signora Macron si dà alla pazza gioia. La ex insegnante non nasconde di fare 30 minuti di palestra al giorno, sedute di cardio-training, aerobica e pesi. Insomma una vita di agi mentre i suoi connazionali fanno fatica ad arrivare a fine mese.