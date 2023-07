Macron sotto choc: dito mozzato in una lettera, chi glielo ha inviato

13 luglio 2023 a

L’informazione è stata nascosta per qualche giorno, ma adesso è su tutti i siti di informazione francesi: un pezzo di dito umano tagliato è stato ritrovato in una busta che è stata inviata all’ufficio corrispondenza dell’Eliseo attraverso il normale servizio portale. Si tratta di una vera e propria fuga di notizie, dato che la cosa doveva rimanere riservata: la lettera con il macabro ritrovamento era indirizzata a Emmanuel Macron.

Il sito Valeurs actuelles ha fornito maggiori dettagli, avvalendosi di una fonte di sicurezza rimasta anonima: la lettera è stata ricevuta circa 3 giorni fa e il pezzo di dito “è stato conversato in frigo, lo stesso in cui gli agenti di polizia lasciano il portapranzo. Non c’è nessuna traccia scritta e la cosa doveva rimanere off the record”. Dopo il ritrovamento è stata aperta un’indagine per minaccia di crimine o delitto ai danni di un eletto. In base ai primi elementi, pare che il dito amputato appartenga all’autore stesso della lettera: si tratta di un uomo affetto da disturbi psichiatrici, secondo una prima identificazione delle forze dell’ordine.

A rendere la vicenda imbarazzante per l’Eliseo è il fatto che sarebbe dovuta rimanere segreta. Essendo venuta alla luce proprio alla vigilia delle celebrazioni del 14 luglio, già considerate ad alto rischio di caos, in Francia il clima è piuttosto teso: le celebrazioni si svolgeranno tra stringenti misure di sicurezza, con lo stesso dispositivo messo in campo durante i disordini successivi alla morte del 17enne Nahel, lo scorso 27 giugno. Sulla vicenda, finora l’Eliseo non ha rilasciato alcun commento ufficiale.