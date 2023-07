Mosca sotto attacco dei droni ucraini: l'escalation

24 luglio 2023 a

La guerra dei droni colpisce anche Mosca. I media e i canali Telegram russi riferiscono di un attacco di due droni ucraini sulla capitale. Secondo le agenzie russe Tass e Ria Novosti, nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni gravi. Il ministero della Difesa russo, ha aggiunto che "il tentativo di Kiev di attaccare obiettivi nella capitale con i droni è stato sventato". Il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda sostiene invece che è stato danneggiato un edificio vicino al Ministero della Difesa e che un altro drone ha colpito un centro commerciale di Mosca.

L'Ucraina ha scatenato i suoi droni anche contro la Crimea. Le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto 11 veicoli aerei senza pilota sopra la penisola controllata da Mosca. Un relitto di un drone ha danneggiato una casa privata. Lo ha reso noto il capo della regione Sergei Aksenov su Telegram. "Nel cielo sopra la Crimea, 11 Uav nemici sono stati abbattuti dalle forze di difesa aerea e da apparecchiature di guerra elettronica. Un deposito di munizioni nel distretto di Dzhankoysky è stato colpito. Anche una casa privata nel distretto di Kirovsky è stata danneggiata da frammenti di Uav", ha detto.

Per contro, la Federazione Russa ha lanciato un altro attacco aereo con droni contro l'Ucraina a Odessa colpendo capannoni contenenti grano e orzo. L'area è stata attaccata da droni che si muovevano in direzione di Izmail, Reni e Kilia. Cercando di aggirare i sistemi di difesa aerea, i missili siono stati diretti ad altezza minima, sfruttando le caratteristiche del paesaggio. Secondo quanto riferisce il Comando operativo 'Sud'. "Dopo tre notti di fila di potenti missili e droni terrore dell'infrastruttura portuale, è passato alle imprese agricole della regione", si legge nel messaggio. Due razzi hanno colpito i granai di una delle aziende agricole facendo scoppiare un incendio. Un altro razzo ha colpito la stessa impresa, danneggiando le attrezzature agricole e di soccorso. Incendio si è propagata su un'area di 200 metri quadrati. I giornali locali hanno diffuso le foto dei granai in fiamme.