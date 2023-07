Joe Biden, il cane fuori controllo: "Dieci morsi, in ospedale"

25 luglio 2023 a

Abbiamo un problema alla Casa Bianca: è il cane di Joe Biden. Decisamente fuori controllo e, commentano i maligni sui social, anche più del suo padrone. Il presidente degli Stati Uniti non saprebbe tenere a bada il suo esuberante pastore tedesco, dall'evocativo nome Commander (comandante, con chiara accezione militare), e il caso nel giro di poche ore è diventato politico.

Il giovane amico a quattro zampe del leader democratico è infatti stato protagonista di diversi incidenti, sia alla Casa Bianca che nelle residenze di Delaware, suscitando la preoccupazione del Secret Service, per i morsi che il cane dispensa ad agenti di sicurezza e altro personale presidenziale. Questi è quanto è emerso dalle email che il gruppo conservatore Judicial Watch ha ottenuto grazie al Freedom of Information Act, la legge sulla trasparenza dei documenti governativi. La Casa Bianca, riporta la Cnn, ha assicurato che il presidente e la first lady Jill stanno sottoponendo Commander a un nuovo addestramento. Un altro cane dei Biden, Major, anch'esso un pastore tedesco, venne allontanato dalla Casa Bianca proprio a causa della sua mordacità.

Secondo la corrispondenza del Secret Service ottenuta da Judicial Watch, Commander in poco più di un anno è mezzo è stato coinvolto in ben dieci incidenti, uno dei quali ha costretto un agente a farsi curare in ospedale a causa dei morsi subiti. Il cane, che ha ora 22 mesi, è arrivato alla Casa Bianca nel novembre del 2021. Altri episodi si sono verificati mentre Commander era senza guinzaglio sui prati della Casa Bianca. In uno di questi incidenti, lo scorso ottobre, le email rivelano che la first lady Jill "non riuscì a controllare il cane" mentre questi attaccava un membro del Secret Service.