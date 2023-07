Joe Biden e la frase a Prigozhin: "Attento a cosa mangi", sospetto inquietante

13 luglio 2023 a

Joe Biden manda un messaggio chiaro a Prigozhin: "Attento a cosa mangi". Le parole del presidente degli Stati Uniti dal vertice Nato hanno creato non poco rumore e di fatto hanno sollevato ancora sospetti sulla fine che potrebbe fare il capo della Wagner dopo il tentato golpe in Russia. Rivolgendosi proprio a Prigozhin ha affermato: "Fossi in lui starei attento a cosa mangia", alludendo a possibili tentativi di avvelenamento. Poi sull'ipotesi di un ingresso dell'Ucraina nella Nato ha aggiunto: "Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c'è una guerra in corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale".

Il presidente degli Stati Uniti ha poi assicurato l'impegno di Washington al fianco degli Stati Uniti, indipendentemente da chi vincerà le prossime elezioni: "Non c'e' dubbio dell'enorme sostegno da parte del popolo americano, del Congresso, sia nella Camera che al al Senato.

In entrambi i partiti, nonostante la presenza di estremisti in un partito - ha aggiunto riferendosi all'estrema destra trumpiana del Maga - noi staremo uniti a sostegno dell'Alleanza Atlantica". Il presidente americano infatti ha sottolineato come gli Usa e gli alleati occidentali abbiano raggiunto "un momento cruciale nella storia: la lotta non è solo la lotta per il futuro dell'Ucraina, ma per l'idea stessa di sovranità, sicurezza e libertà".