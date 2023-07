Ufo, la testimonianza la congresso Usa: "Sfera trasparente e cubo scuro"

28 luglio 2023 a

Notizie sconvolgenti quelle che arrivano da Oltreoceano. Il Congresso degli Stati Uniti ha chiamato a deporre tre ex militari, i quali sarebbero stati testimoni di incontri con mezzi alieni, dotati di tecnologie ritenute sconosciute e non umane. I tre militari sono David Grush, David Fravor e Ryan Graves. Il primo ha dichiarato che gli Usa disporrebbero di "reperti di veicoli realizzati da intelligenza non umana". Fravor, invece, ex comandante dell’US Navy, avrebbe assistito a un incontro ravvicinato con il cosiddetto “Tic Tac”, un velivolo così chiamato per la sua forma simile alle note caramelle. Secondo l’ex comandante, quel mezzo si sarebbe spostato in un modo inspiegabile.

Infine, Graves, ex pilota di F-18 con oltre dieci anni di servizio e ora a capo dell’associazione "Americans for Safe Aerospace", ha parlato di "una questione per la sicurezza nei cieli", rivelando di aver avuto lui stesso, in prima persona, diverse esperienze dirette. "Sono stato informato da fonti militari e di intelligence attuali e passate di alto livello riguardo programmi governativi segreti di recupero e di studio su tecnologie Uap (Unidentified Anomalous Phenomena) che operano senza la supervisione del Congresso. Questi programmi vengono finanziati in segreto, distraendo fondi da altre risorse", ha detto Grush al Congresso. E ancora: "Queste informazioni sono in gran parte accompagnate da documentazione fotografica e rapporti ufficiali".

A molte domande, però, Grush ha detto di non poter rispondere pubblicamente, impegnandosi tuttavia a parlarne in colloqui a porte chiuse. Una domanda a cui non ha risposto, per esempio, è se il governo Usa abbia mai stabilito qualche tipo di contatto con entità “non umane”. Lui invece, come si legge su Repubblica, ha confessato di aver assistito, assieme a sua moglie, a episodi "molto inquietanti" in cui il fenomeno Uap ha provocato danni a esseri umani". Il testimone, inoltre, ha sottolineato che lui alla parola “extraterrestre” preferisce l'espressione “non umano”: "Non sappiamo se sia un fenomeno extraterrestre, o qualcos’altro che ancora non capiamo".

"Abbiamo visto oggetti a forma di sfera trasparente, con dentro un cubo di colore scuro - ha raccontato Graves -. Li abbiamo trovati nella nostra area di volo, alla nostra altezza. Il popolo americano ha diritto di sapere cosa accade nei nostri cieli". Secondo Fravor, è necessario capire "cosa siano questi veicoli, chi li manovra e come funzionano. Non abbiamo tecnologia che permetta a un velivolo di fermarsi in aria e invertire la direzione immediatamente; o scendere da migliaia di metri, rimanere sospeso per ore e poi ripartire. Sono oggetti che si comportano in modo incomprensibile per nostre attuali conoscenze della fisica. Non possiamo contrastarli o abbatterli, a giudicare dalla loro performance".