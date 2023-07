Russia, 100 uomini della Wagner al confine con la Polonia: il mondo trema

29 luglio 2023 a

Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki, la striscia di terra di poco più di cento chilometri corrispondente al confine tra Polonia e Lituania che allo stesso tempo divide anche l’exclave russa di Kaliningrad dalla Bielorussia. Secondo alcuni analisti questo sarebbe il vero tallone d’Achille della Nato perché in caso di conflitto le forze russe di Kaliningrad si ricongiungerebbero a quelle della Bielorussia isolando di fatto l’Estonia, la Lettonia e la Lituania, cosicché “la Russia potrebbe prendere il controllo dei Paesi Baltici più rapidamente di quanto potremmo difenderli”, come ha sempre temuto il generale Ben Hodges, ex comandante delle truppe Usa in Europa.

Ebbene, qui si stanno dirigendo i famigerati soldati di Prighozin secondo l'allarme lanciato dal primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki. "Ora la situazione è ancora più pericolosa", ha detto il premier a radio Rmf spiegando di avere informazioni "secondo cui oltre 100 mercenari del gruppo Wagner si sono spostati verso il corridoio di Suwałki vicino a Grodno, in Bielorussia". Secondo il capo del governo di Varsavia, si tratta di "un passo verso un ulteriore attacco ibrido al territorio polacco". Morawiecki sostiene che i mercenari del gruppo Wagner "saranno travestiti da guardie di frontiera bielorusse e aiuteranno gli immigrati clandestini a entrare nel territorio polacco. Destabilizzeranno la Polonia, ma probabilmente cercheranno anche di infiltrarsi in Polonia fingendosi immigrati clandestini, e questo crea ulteriori rischi", ha concluso.