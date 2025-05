Festival di Cannes, "blackout": Francia sotto choc, è un atto doloso

Il Festival di Cannes resta senza luce nel giorno più atteso, quello in cui si assegnerà la Palma d'Oro. E il blackout potrebbe essere un atto doloso. Francia sotto choc per quanto sta accadendo in queste ore: sabato mattina verso le ore 10 si è verificata un'interruzione di corrente nel dipartimento occidentale francese delle Alpi Marittime. Lo ha riferito la prefettura su X. A mezzogiorno, 160.000 case erano senza elettricità a Cannes e nei paesi limitrofi.

I semafori sono rimasti spenti e le proiezioni del Festival del cinema sono state interrotte. "Attualmente si sta lavorando per ripristinare la situazione", ha fatto sapere la prefettura. A causare il blackout è stato probabilmente un incendio scoppiato nella notte alla sottostazione di Biançon, che ha indebolito la linea elettrica. Secondo quanto apprende l'emittente Bfmtv, le autorità stanno indagando sulla possibilità che l'incendio sia doloso. Sempre questa mattina, verso le 10, è poi caduto un traliccio.

Secondo la gendarmeria delle Alpi Francesi contattata da France 3 l'interruzione di corrente sarebbe un atto non occasionale, ma volontario, ci sarebbe stato un incendio di una cabina ad alta tensione nel comune di Tanneron (Var). Esperti tecnici di polizia criminale sono sul posto e stanno indagando su quanto successo. "Il Palais des Festivals - dice una nota del Festival - è passato a un'alimentazione elettrica indipendente, consentendo a tutti gli eventi e le proiezioni programmati, compresa la cerimonia di chiusura, di svolgersi come previsto e in condizioni normali". Ma chiaramente l'emergenza imprevista ha gettato scompiglio anche nel mondo dorato di registi e attori.