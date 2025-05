New York, turista italiano rapito e torturato per settimane: una drammatica fuga

Una disavventura che poteva sfociare in tragedia, quella che ha visto protagonista un turista italiano. Quest'ultimo è stato tenuto prigioniero e torturato per oltre due settimane in un appartamento di Manhattan prima di riuscire a fuggire e a chiedere aiuto, facendo arrestare il suo presunto rapitore. Secondo fonti della polizia, il sequestro del 28enne è avvenuto il 6 maggio, il giorno stesso in cui il giovane italiano aveva conosciuto John Woeltz. Il 37enne aveva invitato il giovane in una casa di nel quartiere di lusso di Nolita.

La Nbc scrive che dopo i primi sospetti su un possibile caso di torture sessuali, le fonti hanno chiarito che fra i due c'è stata una questione esclusivamente di denaro. Woeltz aveva sottratto il passaporto al turista, lo aveva torturato e trattenuto finché il ragazzo non è riuscito a fuggire più di due settimane dopo. Durante la fuga, il 28enne ha incontrato un agente della polizia stradale che ha chiamato le forze dell'ordine.