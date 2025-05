Putin non va dal Papa: per lui è l'Anticristo

In Vaticano, la “Terza Roma” non ci va. Apparentemente perché, a parere del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, «non è elegante che Paesi ortodossi discutano in una sede cattolica delle questioni relative alla eliminazione delle cause fondamentali», fra le quali cita «il percorso di distruzione della Chiesta ortodossa ucraina» da parte delle autorità di Kiev. Quindi, l’ipotesi viene giudicata «irrealistica», in quanto «non sarebbe facile per lo stesso Vaticano ricevere delegazioni di due Paesi ortodossi in queste condizioni», ha spiegato ieri il capo della diplomazia russa. In concreto, è il rifiuto dell’offerta di Papa Leone XIV di ospitare i colloqui di pace diretti fra Mosca e Kiev. In uno scenario da fine del mondo.

Oltre il pretesto del galateo, c’è un po’ più di sostanza. C’era poco da illudersi anche prima, visto che nei libri di preghiere distribuiti alle truppe dell’Armata Rossa, il capo del Cremlino è definito “l’Arcistratega”, titolo spettante niente meno che a san Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti nella guerra apocalittica contro il Maligno, per affermare la vittoria del Regno divino.

E il nemico è a tutti gli effetti l’Occidente, corrotto e secolarizzato, come se i territori ex sovietici non lo fossero in misura maggiore per l’eredità nichilista lasciata da settant’anni di socialcomunismo. Dell’Europa, vista come una mera appendice del continente euroasiatico, la Chiesa cattolica è considerata all’incirca il turiferario, quello che si presta a incensare l’altare dell’Anticristo. È il motivo della guerra «metafisica» contro il «satanismo» occidentale proclamata sin dal 6 marzo 2022 dal patriarca di Mosca Kirill.

Colui che Papa Francesco aveva esortato a non limitarsi a servire Vladimir Putin come chierichetto, si trova in effetti in una posizione più cruciale anche rispetto al tradizionale cesaropapismo delle Chiese bizantine. E non soltanto perché proviene dalle fila del Kgb come il presidente russo.