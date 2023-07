Russia, Mosca sotto attacco: pioggia di droni, tensione alle stelle

30 luglio 2023 a

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito nelle prime ore di questa domenica attraverso il suo account Telegram che droni di origine ucraina hanno colpito due edifici nella capitale russa.

Secondo Sobyanin, gli edifici attaccati corrispondono a palazzi di uffici e finora non sono stati segnalati feriti o morti dopo l’attacco. "I droni ucraini ci hanno attaccato stanotte. Le facciate di due torri di uffici in città sono state leggermente danneggiate. Non ci sono vittime nè feriti", ha detto sul social la massima autorità moscovita. Ma il blitz dei droni ucraini sottolinea che la capitale russa, a quanto, pare non è più al sicuro. E di fatto le forze armate di Kiev hanno dato il via, in modo silenzioso, alla controffensiva annunciata da diverse settimane.

E sul fronte della propaganda, le parole del sindaco di Mosca che ha parlato di "zero feriti", sono state subito smontate: "Una persona è rimasta ferita a seguito di un’esplosione avvenuta in un edificio della città di Mosca dopo un attacco di droni", riferisce l’agenzia russa Tass, citando i locali servizi di emergenza. "Una guardia di sicurezza è rimasta ferita in un edificio Oko-2 a seguito dell’esplosione. I vetri dal primo al quarto piano sono stati distrutti a seguito di un attacco di droni". Dalle parti di Mosca c'è grande confusione.