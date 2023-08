Parigi, la rapina del secolo: quanti milioni fregano alla gioielleria

01 agosto 2023 a

Place Vendome è una delle piazze più eleganti di Parigi, circondata dai negozi più chic e dagli hotel più lussuosi della città. Qui in pieno giorno una banda di ladri è entrata in azione e, senza far del male a nessuno, si è portata via un bottino di gioielli stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un colpo degno di Diabolik portato a segno in una delle boutique di punta della svizzera Piaget, produttore di fama mondiale di orologi e preziosi. Nel negozio, affacciato sulla centralissima rue de la Paix, la via principale che porta a Place Vendome, avrebbero fatto irruzione in pieno giorno, dice la polizia, "tre individui di cui uno di colore e uno sicuramente armato di pistola, che ha minacciato il personale" della boutique. Nessuno, assicura la fonte, "è rimasto ferito durante la rapina".

La dinamica del colpo, tuttavia, ricorda da vicino quello avvenuto ai danni della gioielleria Bulgari di Place Vendome alla fine dello scorso aprile, quando una banda di malviventi arrivata in moto, sempre in pieno giorno, è riuscita a svaligiare in poco più di un minuto la boutique della celebre griffe, sotto gli occhi esterrefatti di diversi testimoni. La refurtiva, in quel caso, non fu mai quantificata anche se il personale parlò di "diversi milioni di euro". Intanto, conferma Afp, la procura della Capitale ha deferito il caso al dipartimento che indagherà sulla banda per rapina a mano armata e sequestro di persona.