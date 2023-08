Scontrino folle, questa è una rapina: ecco quanto pagano 2 cocktail

07 agosto 2023 a

Mykonos è diventata una delle mete estive più gettonate, soprattutto per chi è in cerca di divertimento oltre che di mare e relax. Da settimane i turisti affollano l’isola greca, che ovviamente ha fatto registrare un incremento dei prezzi: nulla di strano, se non fosse che c’è anche chi si sta approfittando in maniera vergognosa di tutto questo afflusso di gente. È il caso del ristorante DK Oyster, che non è nuovo a questo genere di polemiche e che finora è rimasto impunito.

L’ultima denuncia proviene da una 25enne di New York, che conoscendo la fama del locale aveva deciso comunque di andarci insieme a un’amica, ma prendendo degli accorgimenti che si sono poi rivelati vani. Non avendo ricevuto i menù per controllare i prezzi, la ragazza aveva fatto presente più volte al cameriere di voler ordinare due cocktail da 20 euro e nulla di più. “Lui continuava a dire che aveva capito”, è il racconto della ragazza al The Sun. Invece al momento del conto è arrivata la brutta sorpresa: le due turiste hanno dovuto pagare la bellezza di 520 euro per due drink e due stuzzichini, che tra l’altro erano di bassa qualità.

La ragazza e l’amica hanno chiesto spiegazioni e provato a fare reclamo, ma sono state accusate di non aver prestato attenzione al menù. A nulla è valso fare presente che non era mai stato dato loro il menù e che avevano sottolineato più volte di volere drink da 20 euro, proprio per evitare brutte sorprese al momento del conto. Il fatto che il locale non replichi alle accuse la dice lunga su questa storia…