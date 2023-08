Cefalonia? Mare caraibico, lettino gratis, cena a 20 euro: le ferie in paradiso

09 agosto 2023 a

A fronte di rincari esorbitanti e insensati nelle località marittime italiane, ci sono dei posti vicini a noi che hanno ancora prezzi accessibili. Dopo l'Albania un'altra località più a portata di mano è Cefalonia. La grande isola greca fa parte delle isole Ionie ed è un vero e proprio paradiso naturale (ed economico). Come riporta il Messaggero, che è l'isola di Ulisse, è anche nota per la tartaruga Caretta Caretta, per la presenza di delfini e foca monaca. Le sue spiagge e il mare sono a dir poco da favola.

La spiaggia di Makris Gialos (nella foto) si trova vicino al capoluogo, Argostoli. "Il suo nome significa Spiaggia Lunga, è infatti una baia molto ampia di sabbia dorata e mare limpido con sfumature color smeraldo, che digrada dolcemente verso il fondo. L'ideale per famiglie con bambini, ma anche per nuotare e praticare snorkeling, grazie alla presenza di molti pesci". Ed è anche economicissima: "Presso il lido più grande due lettini e un ombrellone costano 15 euro al giorno. Il prezzo è più alto rispetto alla media dell'isola, ma lo sono anche i servizi".

Per quanto riguarda gli alberghi, "il costo medio di alloggio in Cefalonia varia da: 37 euro in ostello a 74 euro in hotel a 3 stelle. Prezzo a notte in un hotel di lusso in Cefalonia è circa 249 euro". Economico anche mangiare fuori. "In un ristorante economico è di massimo 20 euro per due persone mentre in un ristorante medio è di 50 euro. Una bottiglia d'acqua costa 1 euro e una birra 5, ma se locale anche 4. Il prezzo per noleggiare un'auto in Cefalonia (ad esempio Volkswagen Golf o Toyota Corolla) è 17 euro".