Albania? Mare da sogno, lettino e pranzo a 10 euro: ferie, il nuovo paradiso

Una settimana di vacanza per quattro persone al prezzo di 2.500 euro. Due lettini e un ombrellone affittati a 10-15 euro al giorno. Conto da 40 euro per mangiare in quattro dell’ottima carne alla brace cucinata sui carboni. Benvenuti in Albiana: questa per gli italiani che cercano il mare fantastico a prezzi ragionevoli è l’ultima spiaggia. Davide Carlucci, nel suo reportage per Repubblica, racconta del "paradiso effimero dei vacanzieri parsimoniosi, quelli che non si vogliono bruciare uno stipendio già corroso dall’inflazione è questo abbraccio di cielo e mare che si spalanca dalle montagne verso Corfù".

A Ksamil ad esempio, già ribattezzata le "Maldive d'Europa", un turista su tre è italiano. Il governo albanese conta di chiudere la stagione con oltre nove milioni di turisti, tre in più del 2022, ma è già accertato un incremento dei visitatori superiore al 33 per cento. Auron Tare, membro del consiglio Unesco per i siti archeologici e fa il tour operator per i vip spiega a Repubblica che "con questa storia delle Maldive d’Europa, a un tiro di schioppo e senza jet leg, gli sviluppatori albanesi stanno incoraggiando la distruzione della costa albanese. Si sta andando verso un mercato di massa a basso costo, si attirano folle interessate solo a stanze e alcol a prezzi stracciati. Ma è una strategia che si è rivelata fallimentare in tutti i Paesi mediterranei".

Neritan Ceka è stato uno dei padri del parco archeologico di Butrinto, che rischia ora di essere intaccato dalla voracità edificatoria degli albergatori albanesi, in molti casi, spiega a Repubblica, ex emigrati in Italia che hanno imparato i segreti della cucina e dell’ospitalità tricolore e poi hanno investito i loro risparmi in villette da affittare. "Dieci anni fa", racconta a Carlucci, "si costruiva senza permessi e si vendeva a prezzi bassissimi, poche centinaia di euro a metro quadro. Anziché mettere i soldi in banca, con ventimila euro compravi un appartamento. È per questo che abbiamo migliaia di letti a prezzi ridicoli. Ma il costo del lavoro adesso nel privato sta aumentando vertiginosamente. E fra poco vedremo tanti resort stile Cisternino in Albania".