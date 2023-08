Usa, milionari affittano tutto l'hotel per maxi-or***? Come lo hanno ridotto

08 agosto 2023 a

a

a

Le vacanze dei milionari sono croce e delizia degli albergatori. Perché sì, è vero spendono cifre da capogiro, ma sono anche notoriamente ladri di accappatoi, posaceneri e ombrelli, spudorati nelle camere che affittano tra orge e casse di cocaina. Ma forse quello che è accaduto in un noto hotel americano va oltre ogni immaginazione. "Sui muri c'era di tutto", è il racconto choc dei dipendenti. Secondo quanto riporta Leggo, un gruppo di milionari ha prenotato un intero albergo con l'obiettivo di organizzare una maxi orgia per poi lasciare lo stabile in condizioni indecorose. Le persone addette alla pulizia hanno raccontato di stanze imbrattate di sangue, feci e sperma, arrivati fin sopra il soffitto. Pare che poi alcune camere siano state danneggiate e alcuni oggetti d'arredo siano stati usati come sex toys: un soffione di una doccia, ad esempio, sarebbe stato smontato per attaccare al tubo flessibile una sonda anale.

Completamente nudo e lì sotto una prostituta: le foto-scandalo del figlio di Joe Biden | Guarda

Non solo. Pare anche che alcuni clienti siano stati sorpresi dal personale a fare sesso nonostante fosse stato dato loro un orario per il check out proprio per favorire le operazioni di pulizia. A riferire l'accaduto è stato il responsabile della linea di alberghi che ha confermato il racconto del personale di pulizia sostenendo di aver trovato sui muri "tracce di sangue, ma anche di sperma e di feci umane che il personale è stato costretto a pulire". "È stato disgustoso come si può immaginare. Dopo tutto il dramma abbiamo guadagnato 20 dollari in mance", ha concluso scoraggiato.