Musk, Zuckerberg smentisce: Giorgia Meloni che dice?

A quanto pare Elon Musk sta organizzando l’incontro di arti marziali miste interloquendo con il governo italiano, ma non con il suo sfidante. Mark Zuckerberg ha infatti posto un freno all’eccitazione che si sta spargendo in tutto il mondo dopo che mister Tesla ha annunciato un combattimento in una “location epica” sul suolo italiano.

Intervenendo su Threads, la piattaforma rivale di X, Zuckerberg ha chiarito la sua posizione: “Amo questo sport, sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore presumete che tutto ciò che dice non sia stato concordato. Condividerò i dettagli sul mio prossimo combattimento quando sarò pronto”. Insomma, è probabile che Musk abbia corso un po’ troppo senza fare i conti con Zuckerberg.

Tra l’altro il fondatore di Facebook è intenzionato a coinvolgere le organizzazioni sportive di arti marziali, a differenza di Musk che invece ha dichiarato che il combattimento sarebbe stato gestito dalle rispettive fondazioni e non dalla Ufc, la società di Las Vegas che promuove questo tipo di discipline. “Quando gareggio - ha sottolineato Zuckerberg - voglio farlo in un modo che metta sotto i riflettori gli atleti d'élite al vertice del gioco. Questo lo fai lavorando con organizzazione professionali come la Ufc o One per realizzarlo bene e creare un grande programma".