Barack Obama, "amo fare l'amore con gli uomini": la lettera choc

"Amo fare l'amore con gli uomini ogni giorno, ma nell'immaginazione": lo avrebbe scritto Barack Obama quando aveva 21 anni in una lettera all'ex fidanzata Alex McNear, con la quale ha avuto una relazione durante il periodo in cui ha frequentato l'Occidental College di Los Angeles. La lettera, in cui l'ex presidente degli Stati Uniti affronta il tema dell'omosessualità, è stata pubblicata senza omissioni dal New York Post.

"Per quanto riguarda l'omosessualità - si legge ancora nella lettera - devo dire che credo che questo sia un tentativo di allontanarsi dal presente, un rifiuto forse di perpetuare la farsa senza fine della vita terrena". In un altro passaggio ancora Obama scrive: "La mia mente è in gran parte androgina e spero di farla diventare ancora di più in modo da pensare in termini di persone, non come donne in contrapposizione agli uomini". Aggiungendo poi: "Tornando al corpo, prendo atto che sono stato fatto uomo, e fisicamente nella vita, e accetto quella contingenza".

La lettera è riemersa dopo che il biografo di Obama, il premio Pulitzer David Garrow, ha rilasciato un'intervista sull'ex presidente. Quest'ultimo ha spiegato che non c'è nulla di insolito nelle riflessioni giovanili di Obama: "Sono uno storico, non uno psicologo, ma penso che sia una notizia di pubblico dominio che una (vasta?) maggioranza degli esseri umani abbia fantasie sessuali!", ha detto al New York Post.