Russia, altre due regioni nel mirino: Medvedev minaccia una nuova invasione

La Russia avrebbe altri obiettivi al di là dell'Ucraina. A confermarlo è stato Dmitrij Medvedev, che in un articolo pubblicato sul settimanale Argumenty i Fakty, di proprietà del comune di Mosca, ha scritto: "L’idea di unirsi alla Russia è ancora popolare in Abkhazia e in Ossezia del Sud. E potrebbe essere attuata se ci fossero buone ragioni per farlo". Il riferimento è alle due regioni separatiste della Georgia.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa è andato, così, a riaccendere un tema che per diverso tempo è rimasto congelato. Dal 2008 le truppe di Mosca si trovano all’interno dei confini riconosciuti della Georgia. E pare che ora, dopo l’invasione dell’Ucraina, Mosca e Tbilisi si siano riavvicinate, allontanando sempre di più l'ipotesi di una possibile adesione del Paese caucasico all’Ue. Diversa sarebbe, però, la posizione della popolazione georgiana, favorevole all’integrazione euroatlantica.

“Medvedev non parla solo alla Georgia, ma anche agli Stati Uniti e all’Europa - ha spiegato Kornely Kakachia, direttore del Georgian Institute of Politics -. Nel 2024 ci saranno le elezioni qui, e se si assistesse a un ritorno di forze pro-occidentali, questo è il messaggio, se la Georgia provasse di nuovo a entrare nella Nato, allora la Russia porterebbe a compimento quello scenario”. Secondo alcuni commentatori, come riporta Repubblica, la Georgia potrebbe essere un premio di consolazione per la Russia nel caso di una sconfitta in Ucraina. “Proprio per questo è importante che l’Ue prenda un’importante decisione politica alla fine dell’anno e conceda a Tbilisi lo status di candidato all’adesione”, ha affermato Kakachia.