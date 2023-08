Prigozhin, ecco il video dell'impatto: com'è caduto l'aereo

23 agosto 2023 a

Un aereo privato che viaggiava da Mosca a San Pietroburgo è precipitato il 23 agosto nella regione russa di Tver, causando la morte delle 10 persone a bordo, tra cui tre membri dell’equipaggio. Secondo l`Agenzia russa per il trasporto aereo, che sta indagando sull’incidente, il leader del gruppo paramilitare russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, figura sulla lista dei passeggeri.



E il Cremlino avrebbe confermato la notizia della sua morte. "Nell’aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri", fa sapere Rosaviatsia, l’agenzia federale del trasporto aereo russo, citato dai media russi. Nelle immagini si vede l'aereo totalmente avvolto dalle fiamme. Per i passeggeri a bordo non c'è stato modo di mettersi in salvo. Sui social ci sono alcune immagini che mostrano l'aereo mentre precipita per poi schiantarsi al suolo nella regione di Tver. La Wagner punta il dito contro la contraerea russa. Mosca al momento respinge le accuse. A bordo, insieme a Prigozhin, c'era anche il suo braccio destro Dimitri Utkin. Intanto sono stati recuperati i corpi di otto persone che erano a bordo dell’aereo, fa sapere l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando il portavoce dei servizi di emergenza russi. L’aereo "ha preso fuoco" nell’impatto dopo essere rimasto in volo per circa mezz’ora, ha riferito la Tass.



Il video dell'aereo che precipita



L'impatto al suolo e l'inferno di fiamme