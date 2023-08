Preliminari come in "50 sfumature di grigio"? Finisce malissimo

31 agosto 2023 a

Una coppia ha provato i preliminari di “50 sfumature di grigio”, ma le cose non sono affatto andate come nel film. Con il senno di poi il racconto è esilarante, ma avrebbe potuto avere un finale ben peggiore. A renderlo pubblico è stato un ragazzo di nome Orbs, che in un popolare podcast americano ha svelato un aneddoto riguardante un’esperienza in camera da letto con la sua fidanzata.

“Se volete una storia davvero estrema che abbia a che fare con il sesso - ha esordito il ragazzo - ecco la mia: io e la mia compagna volevamo animare un po' la serata e non fare sempre le solite cose, quindi, abbiamo cominciato a massaggiarci l'uno con l'altra con un olio profumato che, ovviamente, è finito ovunque: sul pavimento, sui cuscini, sul letto. A un certo punto, la mia fidanzata mi dice: ‘Ma se provassimo a ricostruire la scena di 50 Sfumature di Grigio in cui sono circondati da candele?'”.

Il ragazzo ha accettato con entusiasmo: “Mi sembrava divertente e ancora più eccitante, quindi, tutto unto di olio ho aperto un cassetto dove avevo una candela. Accendendola, però, mi è scivolata ed è caduta proprio su una chiazza di olio che ha preso fuoco. Ci siamo messi a urlare visto che, piano piano, stava intaccando anche il tappeto e i cuscini, ma siamo riusciti a spegnere la fiamma. Tutto ciò, però, ha spento anche l'atmosfera sexy e quindi, cinque minuti dopo, io stavo lavando i piatti e lei stava guardando una serie tv”.