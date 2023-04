Sesso, ecco quando non farlo: salute, lo studio da incubo

25 aprile 2023 a

Aspettare il matrimonio prima di fare sesso può rivelarsi benefico per la salute. Secondo uno studio condotto dalla Brigham Young University l’astinenza fa bene al cuore e agli altri organi. In più c’è un risvolto sentimentale che è molto positivo: le persone che aspettano di fare sesso fino al matrimonio hanno tre volte più possibilità di avere una maggiore stabilità nella loro relazione.

Lo studio è stato eseguito su soggetti particolari, la cui vita è condizionata dal credo: “Essere molto religiosi - ha spiegato uno dei ricercatori - è correlato al fatto di avere meno partner sessuali e relazioni più lunghe. Volevamo assicurarci che le differenze riscontrate in base alla storia sessuale non fossero solo legate alla religiosità delle persone del campione”. Avvalendosi di 3750 persone con relazioni di coppia, i ricercatori hanno scoperto che negli Stati Uniti il numero medio di partner sessuali prima del matrimonio è di 6,7.

“Abbiamo scoperto che per ogni partner sessuale aggiuntivo riferito - si legge nello studio - la probabilità di essere nella categoria più alta di soddisfazione relazionale è diminuita di quasi il quattro per cento. La stabilità delle relazioni ha mostrato un cambiamento ancora maggiore ed è diminuita del 6,5% per ogni partner sessuale aggiuntivo e la soddisfazione sessuale è diminuita del 4% per ogni partner sessuale aggiuntivo prima del matrimonio”.