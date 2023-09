Russia, Mosca sotto assedio: "attacco di droni", la capitale brucia

01 settembre 2023 a

Mosca colpita da un vasto incendio. Stando all'agenzia Rbc-Ucraina, che riporta la notizia citando canali Telegram, le fiamme sarebbero state causate da "un attacco di droni" avvenuto nella mattinata di venerdì 1 settembre. Il rogo sarebbe scoppiato nel quadrante sud-occidentale della capitale russa. Al momento l'agenzia non aggiunge altri dettagli. Stamane il ministero della Difesa russo ha rivendicato di aver abbattuto un drone sul territorio di Lyuberetsky, poco a sud di Mosca, sventando "un attacco terroristico del regime di Kiev".

Intanto la controffensiva ucraina non si arresta. Sempre in mattinata un drone di Kiev ha attaccato una città della Russia occidentale vicina a una delle più grandi centrali nucleari del Paese, anche se non sono stati segnalati danni all'impianto. Il governatore Roman Starovoit ha infatti affermato che un drone ucraino ha danneggiato la facciata di un edificio nella città di Kurchatov, a pochi chilometri dalla centrale nucleare di Kursk. In precedenza aveva riferito che i droni erano due, ma ha poi chiarito le sue affermazioni. "Non ci sono vittime", ha detto Starovoit. Che non ha menzionato potenziali danni alla centrale nucleare di Kursk.

A Vnukovo, invece, nell'aeroporto, sono state revocate alle 7.28 ora locale le restrizioni fino a ora previste. L'aeroporto dunque sta funzionando normalmente. L'Ucraina ha lanciato droni in territorio russo quasi quotidianamente da quando Kiev ha fatto partire a inizio giugno la sua controffensiva, motivo per cui erano state rese necessarie le limitazioni dei voli.