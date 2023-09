Russia, il treno di Kim Jong Un è arrivato: il patto segreto sulle armi

12 settembre 2023 a

ll leader nordcoreano Kim Jong Un è arrivato in Russia a bordo del suo treno privato per un incontro con il presidente Vladimir Putin che probabilmente si concentrerà sul desiderio della Russia di acquistare munizioni per ricostituire le riserve prosciugate dalla guerra in Ucraina. In cambio della fornitura di munizioni, la Corea del Nord probabilmente chiederà spedizioni di cibo ed energia e trasferimenti di sofisticate tecnologie per armi.

Intanto dagli Stati Uniti arriva la risposta alla mossa di Putin che salda l'asse con la Corea del Nord. L'amministrazione Biden è vicina a dare il via libera all'invio di missili a lungo raggio muniti di bombe a grappolo all'Ucraina. Lo riporta Reuters sul suo sito citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti stanno valutando l'invio d Atacms o di Gmlrs. Kiev - riporta invece Politico - preme per un annuncio sull'invio di missili a lungo raggio all'assemblea generale dell'Onu della prossima settimana ma è improbabile che possa accadere considerati i tempi stretti. Di fatto tra Mosca e Washington è iniziato una sorta di duello a distanza sulle armi da mettere sul campo. Da un lato gli Stati Uniti che sono pronti a dare nuove armi a Kiev, dall'altro lato Kim Jong Un che si prepara a rifornire Mosca.