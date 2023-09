Caccia F-35 "sparito nel nulla", il mistero che scuote gli Stati Uniti

18 settembre 2023 a

"Come diavolo si fa a perdere un caccia F-35?". Queste le parole di Nancy Mace, membro della Camera dei rappresentanti per lo stato della Carolina. La deputata statunitense non si capacita di come sia possibile smarrire un aereo da combattimento. Ma, soprattutto, come si faccia a chiedere aiuto alla popolazione per ritrovarlo. Eppure è proprio quello che è successo.

Con un post sul social X, la base aerea di Charleston ha rivelato che domenica scorsa si è verificato un problema con un F-35. Il pilota, si legge su Twitter, si sarebbe salvato, riuscendo a eiettarsi in sicurezza. Ma del caccia si sono perse completamente le tracce. E la base ha perciò deciso di chiedere il sostegno dei cittadini, che hanno a disposizione anche un numero per effettuare le segnalazioni del caso.

Secondo le informazioni trapelate finora, l'aereo è stato smarrito domenica pomeriggio mentre il pilota stava sorvolando la California del Sud. Come afferma il sergente maggiore Heather Stanton della base di Charleston, tenendo conto della posizione e della traiettoria dell'aereo scomparso, la ricerca dell'aereo F-35 Lightning II si è concentrata sui laghi Moultrie e Marion.

Mentre il pilota è ricoverato in ospedale ma stabile, il jet da 80milioni di dollari sembra sparito nel nulla. Le ricerche, al momento, sono concentrate nell'area indicata dal militare statunitense. E il motivo per cui il pilota ha dovuto eiettarsi dalla cabina non è ancora chiaro.