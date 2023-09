Russia, la foto che umilia Putin: che fine fa il sottomarino

18 settembre 2023 a

a

a

Il Conflict Intelligence Team ha diffuso alcune immagini che mostrano un sottomarino danneggiato a Sebastopoli. Potrebbe essere lo stesso che la scorsa settimana è stato danneggiato da un imponente attacco ucraino contro un quartiere navale: secondo le ricostruzioni, il sottomarino sarebbe stato colpito almeno due volte da missili da crociera britannici. Le immagini diffuse dai social media hanno ripreso le esplosioni e le fiamme che hanno attraversato l’aerea nelle prime ore di mercoledì 13 settembre.

"Attacco senza alcun precedente": notte apocalittica, cosa sta succedendo in Ucraina

Intanto la controffensiva ucraina prosegue, seppur a fatica e lentamente. Alexander Syrsky, comandante delle forze di terra, ha annunciato che la linea di difesa dei russi è stata violata in direzione di Bakhmut. Secondo la sua versione, i russi avrebbero lanciato in battaglia “tutte le riserve disponibili”, comprese “alcune delle unità più preparate”, ma l’esercito di Kiev le avrebbe “sconfitte e completamente disabilitate”. “Naturalmente continuiamo ad andare avanti. Questo è solo un ulteriore passo verso la completa liberazione dei nostri territori", ha concluso Syrsky.

"La casa di Zelensky è in vendita". Putin spietato, come sfregia il nemico ucraino

Questa settimana Volodymyr Zelensky sarà a New York per intervenire all’assemblea generale delle Nazioni Unite. Poi si sposterà a Washington per incontrare Joe Biden. In queste occasioni Zelensky ribadirà la necessità di una vittoria totale sulla Russia e chiederà ancora altri rifornimenti: “L’andamento di questa guerra - ha anticipato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente - sarà accelerato se l’Ucraina avrà abbastanza armi”.