Olivia Grégoire: "Cucinate come le nonne"? Ministro linciato per questo consiglio

19 settembre 2023 a

a

a

I cittadini per combattere l'inflazione le provano proprio tutte. Si punta soprattutto al risparmio, rispolverando vecchi metodi ormai dimenticati dalle nuove generazioni. Come la cucina in casa, quella che le nostre nonne non ci facevano mai mancare. In effetti, può sembrare una banalità. Ma è quanto Olivia Grégoire, ministra francese delle Piccole e medie imprese, del Commercio e dell’Artigianato, ha consigliato al popolo transalpino. E - anche questa è una ovvietà - sono subito arrivati tantissimi commenti ironici e polemici.

La Maria Antonietta dei giorni nostri - come è stata ribattezzata in patria - ha affidato al giornale Sud Ouest la sua personale ricetta contro l'inflazione. "Occorre reimparare a cucinare i prodotti di base evitando di comprare quelli trasformati, più cari. Bisogna organizzare corsi di cucina nelle scuole". In questo senso, la ministra ha poi rievocato "le nonne" e la loro "piccola cucina di tutti i giorni". Apriti cielo.

"I migranti di Lampedusa non li prendiamo": la Francia ci dichiara guerra. Furia-Lega

Come riportato dal Corriere della Sera, dopo le parole della ministra macronista la sinistra si è scatenata. "Se non avete acqua potabile, prendete corsi di degustazione di vino!", ha detto Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale. O, ancora, l’umorista Alex Vizorek alla radio Rtl ha suggerito allora di insegnare nelle scuole anche il giardinaggio "così magari i bambini scavando in giardino troveranno il petrolio e combatteremo l’inflazione sui prezzi della benzina". Una reazione - quella dell'opinione pubblica - che dimostra ancora una volta come i francesi siano distanti dalle azioni e dalle idee della presidenza di Emmanuel Macron.