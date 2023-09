Migranti, "la Francia schiera un elicottero al confine con l'Italia"

19 settembre 2023 a

Non solo dice no all'ingresso di migranti dall'Italia, ora la Francia decide anche di schierare un elicottero al confine per controllare che nessuno venga fatto passare. Un modo per impedire qualsiasi passaggio nel Paese. Il mezzo, stando a quanto appreso dall'Ansa, apparterrebbe alla Dogana transalpina e ha sorvolato, in mattinata, la zona compresa tra il confine italo francese di Ponte San Ludovico e quello a monte, di San Luigi, a Ventimiglia dove sono stati schierati mezzi anti terrorismo.

Oltre a quello a terra, dunque, il monitoraggio dall'alto servirebbe a effettuare controlli più precisi di eventuali spostamenti di migranti. Il primo affronto all'Italia è arrivato ieri, quando il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha detto: "La Francia non prenderà nessun migrante da Lampedusa". Un messaggio forte e chiaro arrivato il giorno dopo la visita di Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni sull'isola al largo della Sicilia.

Darmanin ha motivato il suo no dicendo: "Sarebbe un errore di giudizio considerare che i migranti, siccome arrivano in Europa, devono essere subito ripartiti in tutta Europa e in Francia, che fa ampiamente la sua parte". Parole che hanno subito scatenato la reazione italiana. "Gli italiani si meritano fatti concreti dalla Francia e dall'Europa", ha tuonato la Lega. L'unica cosa su cui Parigi sembra voler collaborare, insieme a Berlino, è un maggiore controllo aereo e navale delle frontiere esterne. A tal proposito l'Unione europea ha sottolineato di essere "disponibile a esplorare l'ipotesi", anche se la "decisione spetta agli Stati".