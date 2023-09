Scontrino folle, il granchio? Ecco quanto costa, interviene la polizia

23 settembre 2023 a

Una cena di lusso quella consumata a Singapore, dove i clienti sono stati costretti a chiamare la polizia e denunciare la truffa. Al centro un granchio dalla modica cifra di 786 sterline. Lo scontrino a dir poco folle è arrivato al tavolo di Junko Shinba, turista giapponese a cena con tre amici nel ristorante Seafood Paradise. Ma il ristorante di fronte alle accuse non ci sta e decide di dire la sua su Facebook con tanto di video e immagini che mostrano il momento in cui il personale avrebbe spiegato il prezzo in dettaglio ai quattro turisti.

"Siamo profondamente turbati dalle affermazioni inesatte fatte da questo gruppo di clienti, apparentemente mirate a offuscare la reputazione del nostro ristorante e del nostro personale, che ha comunicato due volte ai clienti che il prezzo dell'Alaskan King Crab era lo stesso dello Scotland Snow Crab, indicando al contempo il menu. Il personale ha inoltre informato i clienti che il peso totale del granchio reale dell'Alaska era di 3,5 kg".

Per evitare incomprensioni i camerieri hanno portato sul tavolo l'intero granchio vivo prima della sua preparazione. Dopo aver scattato foto e selfie, i quattro clienti si sono però rifiutati di saldare il conto, chiamando la polizia per mediare la situazione. In segno di buona volontà, il direttore del ristorante ha così offerto uno sconto di 107 dollari. Ma niente, i dissapori non sono stati superati.