Russia, "distrutto un carro armato con soldati tedeschi": tensione al fronte

Le forze armate russe avrebbero distrutto un carro armato Leopard in Ucraina con un equipaggio interamente tedesco. A dirlo a Ria Novosti è stato il comandante di un gruppo di ricognizione che opera in direzione Zaporizhzhia con il nominativo Legend. Quest'ultimo, in particolare, ha raccontato: "Quando abbiamo distrutto il loro Leopard, ci siamo spostati verso il mezzo bruciato. E abbiamo scoperto che l'autista del carro armato era gravemente ferito e gli altri sono morti. Il meccanico, quando si è svegliato e ci ha visto, ha cominciato a gridare 'nicht shissen' (non sparate, ndr)".

"L'autista del carro armato danneggiato - ha aggiunto poi il comandante russo - ha detto più volte che non era un mercenario, ma un soldato della Bundeswehr così come l'intero equipaggio di una compagnia". Ricordando gli ultimi momenti del soldato tedesco prima di morire, infine, il comandante russo ha rivelato: "Ha detto che amava moltissimo suo figlio e sua moglie e che si era pentito di aver accettato di venire qui". Il militare catturato, insomma, stando a quanto riferito, aveva perso molto sangue ed era gravemente ferito ed è morto qualche minuto dopo, in ogni caso non prima di indicare la sua brigata e la sua posizione. Nonostante la notizia diffusa dai media russi, comunque, non ci sarebbe stata ancora nessuna conferma.