Romania, "scatta l'allerta aerea": lo sconfinamento che fa tremare l'Europa, tensione alle stelle con la Russia

Violazione dello spazio aereo da parte della Russia in Romania? Nel corso degli ultimi raid notturni con droni condotti da Mosca in Ucraina "In seguito al rilevamento di gruppi di droni diretti verso il territorio ucraino a ridosso del confine rumeno", i residenti delle municipalità di Tulcea e Galati sono stati allertati, ha dichiarato il ministero della Difesa di Bucarest in un comunicato. "Il sistema di sorveglianza radar", si legge ancora, "ha rilevato un possibile ingresso non autorizzato nello spazio aereo nazionale, con un segnale rilevato su una rotta verso il comune di Galati".

Di conseguenza, prosegue la nota, le forze rumene, insieme a quelle di polizia e della polizia di frontiera, "sono state inviate nelle aree vicine alla città di Galati dove è stato registrato il relativo segnale radar. Fino a questo momento non sono stati individuati oggetti caduti dallo spazio aereo sul territorio nazionale. La ricerca continuerà oggi".

Intorno alla mezzanotte, i residenti di Galati e Tulcea, che si affacciano sul porto di Reni nell'Ucraina meridionale attraverso il Danubio, hanno ricevuto un avviso che li invitava a mettersi al riparo. Le misure di allerta sono state revocate circa due ore dopo, quindi intorno alle due di notte.

All'inizio di questo mese, i soldati rumeni hanno costruito rifugi antiaerei per proteggere i residenti del villaggio rumeno orientale di Plauru, dopo il ritrovamento di frammenti di droni nella zona.

Sempre nella notte le forze di contraerea ucraine hanno abbattuto trenta droni Shahed, i droni kamikaze iraniani, nella sud dell’ Ucraina, secondo quanto reso noto dal comando meridionale delle forze armate ucraine. La maggior parte dei droni erano stati lanciati dai russi contro la regione di Vinnytsia, dove ne sono stati distrutti 20 mentre si ritiene che altri abbiano colpito infrastrutture e provocato un incendio. Altri droni sono stati abbattuti ad Odessa e Mykolaiv.