Putin, annuncio choc sul missile nucleare: "Test condotto con successo"

E' stato "condotto con successo l’ultimo test del missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik": a comunicarlo il presidente russo Vladimir Putin in una sessione plenaria del Valdai International Discussion Club, secondo quanto riferito dalla Tass. Lo zar ha fatto sapere anche che "la Russia ha quasi completato il suo lavoro sulle armi strategiche avanzate". Al termine del suo discorso, poi, il presidente russo ha ricordato che la dottrina militare di Mosca prevede l’uso di armi nucleari solo in due casi: un attacco al proprio territorio e una minaccia all’esistenza della Russia. In questi casi, ha sottolineato Putin, la risposta di Mosca sarà tale "che il nemico non avrà possibilità di sopravvivere".

Intanto gli attacchi russi sul territorio ucraino non si fermano: questa mattina un raid di missili lanciati dall’esercito di Mosca ha colpito un supermercato a Groza, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 51 persone, tra cui un bambino di sei anni, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Ci sarebbero anche sette feriti gravi. Il ministro dell’Interno ucraino Igor Klimenko ha detto che nel villaggio di Groza, proprio al momento dell'attacco, si stava svolgendo anche una veglia funebre.

A tal proposito Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, ha commentato: "La strage di civili che stavano partecipando a una commemorazione funebre nel paesino ucraino di Groza, nella regione di Kharkiv, è un atto vigliacco oltre che criminale. È questo il vero volto di Putin. La barbarie che sta dimostrando la Federazione Russa, mandando al macello centinaia di migliaia di propri soldati mal equipaggiati e colpendo deliberatamente la popolazione civile ucraina, rafforza la determinazione di tutto il mondo libero nel sostenere l’Ucraina contro l’imperialismo neo sovietico di Putin”.