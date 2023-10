Israele, spari sui civili in strada e invasione in aliante: i video dell'inferno di Hamas

Hamas ha attaccato Israele lanciando 5.000 razzi e provocando vittime e feriti . Dalle prime luci dell’alba, per due ore, le sirene hanno suonato nelle città meridionali di Israele, e anche a Gerusalemme e a Tel Aviv. Le Forze di difesa israeliane (Idf) confermano che "i terroristi palestinesi della Striscia di Gaza si sono infiltrati in Israele". Alcuni video che circolano in rete che pubblichiamo di seguito, mostrano palestinesi armati che guidano camion e aprono il fuoco a Sderot, nel sud di Israele, dopo essersi infiltrati dalla Striscia di Gaza.

Un altro video mostra un aliante vicino al confine di Gaza. Un altro un parapendio Altri video mostrano persone che sparano alla gente ed entrano nelle case dei civili.

Il Soroka Medical Center di Bèer Sheva fa sapere che almeno cent0 persone rimaste ferite sono state trasportate nell’ospedale. Alcune sono in condizioni gravi. L’Assaf Harofeh Medical Center, nei pressi di Tel Aviv, sta fornendo assistenza a 17 pazienti, due dei quali in condizioni serie. Sono inoltre 21 i feriti, due gravi, assistiti al Kaplan Medical Center di Rehovot.

"Stamani Hamas ha commesso un errore grave e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele", ha tuonato il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant: "I soldati delle Idf stanno combattendo contro il nemico in tutti i punti in cui si è infiltrato. Lo Stato di

Israele vincerà questa guerra".

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5