Gaza, nonna in ostaggio esibita come un trofeo: il video dell'orrore

Una donna anziana israeliana è stata catturata come ostaggio ed esibita come un trofeo a Gaza dai terroristi palestinesi. Il video che mostra la nonnina a bordo di una vettura sta facendo il giro dei social, come tanti altri che riguardano queste ore particolarmente concitate. Tutto è iniziato all’alba di stamattina, sabato 7 ottobre, quando Hamas ha lanciato un pesante attacco dalla Striscia di Gaza contro Israele. Con il lancio di almeno cinquemila razzi è stato annunciato il dispiegamento di una nuova operazione militare, denominata “Tempesta Al-Aqsa”.

Hamas ha parlato di “giorno della rivoluzione” nonché “della più grande battaglia per porre fine all’ultima occupazione sulla terra”. L’impressione che è i terroristi palestinesi stessero preparando questa operazione da parecchio tempo, a giudicare dall’organizzazione e dal dispiegamento di forze. Israele non è rimasta a guardare e ha risposto al fuoco, segnalando l’infiltrazione dei nemici sul suo territorio: non è ancora chiaro quanti palestinesi siano realmente entrati in Israele. Il primo ministro Netanyahu e gli alti funzionari della sicurezza si sono riuniti per un incontro di emergenza in seguito alla ripresa degli scontri militari, che sono iniziati all’alba con il lancio di missili.

"È iniziata la guerra". Hamas invade Israele, la risposta è brutale: ore drammatiche

“Hamas ha aperto le porte dell’inferno sulla Striscia di Gaza”, ha dichiarato il maggior generale Ghassan Alian, coordinatore delle attività governative nei territori. “Hamas ha preso la decisione - ha aggiunto - e Hamas ne porterà le responsabilità e ne pagherà il prezzo”. Intanto sui social i palestinesi hanno diffuso alcuni video in cui annunciano di aver catturato dei soldati israeliani: nelle immagini si vedono effettivamente alcuni uomini, scalzi e con le mani in testa, che vengono sorvegliati da uomini di Hamas armati e in giubbotto antiproiettile. Per il momento il bilancio dell’attacco è di 22 morti e oltre 300 feriti.