Israele-Hamas, la diretta: tank verso la Striscia, 750 israeliani dispersi

Secondo giorno di guerra in Israele, dopo l'attacco di Hamas delle vigilia con l'operazione "Diluvio al-Aqsa". Gli estremisti islamici hanno lanciato circa 5mila razzi contro Israele, dunque le incursioni dei guerriglieri sui territori e il dramma degli ostaggi finiti in mano agli estremisti. Il bilancio, provvisorio e drammatico, è di circa 250 morti e quasi 2mila feriti tra gli israeliani. Israele ha poi reagito con un durissimo bombardamento su Gaza: le vittime sarebbero 256, i feriti 1.788. Segui la cronaca in diretta

Ore 10.52 - Netanyahu riunito con difesa ed esercito

Si apprende che il primo ministro Netanyahu è al momento riunito con il ministro della difesa Yoav Gallant e il capo di stato maggiore Herzy Halevi per una valutazione della situazione. Lo rende noto il suo ufficio.

Ore 10.40 - "Uccisi oltre 400 terroristi nel Sud Paese e a Gaza"

Il portavoce dell’esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, fa sapere che l’esercito con la stella di David ha ucciso più di 400 terroristi palestinesi nel sud di Israele e nella Striscia di Gaza, e ne ha catturati altre decine, durante i combattimenti cominciati sabato, dopo l’attacco di Hamas.

Ore 10.21 - Hamas, attacco in corso contro Sderot

Altro attacco terroristico. Le brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas, annunciano che "è in corso un attacco contro Sderot con un centinaio di missili". Si tratta, affermano i miliziani, di un’azione "in risposta all’attacco contro una moschea di Gaza e contro abitazioni" nell’enclave palestinese condotto dall’esercito israeliano.

Ore 10.00 - Sono 750 gli israeliani disperi

Sono 750 gli israeliani che risultano dispersi dopo l'attacco sferrato dai miliziani di Hamas in Israele. Le cifre vengono riportate dall'emittente Channel 12 riferendo delle numerose persone rapite dagli uomini di Hamas.

Ore 09.58 - Gaza: 256 i morti e circa 1800 feriti

Il bilancio dei morti a Gaza dall’inizio della guerra sarebbe di 256 vittime. Lo riferisce il ministero della sanità della Striscia citato da fonti locali. Dei morti, 20 sono individuati come minori. Il bilancio dei feriti è di circa 1.800.

Ore 09.21 - Portavoce Hamas alla Bbc: l’Iran ci ha sostenuti

Un portavoce di Hamas, Ghazi Hamad, ha confermato alla Bbc che nella suo attacco ad Israele ha ricevuto il sostegno dell’Iran.

Ore 08.55 - Decine di tank israeliani verso Gaza, Idf verso incursione di terra

Le Forze di difesa israeliane si starebbero preparando a una incursione di terra nella Striscia di Gaza. Lo dimostrano le decine di carri armati israeliani che si stanno dirigendo verso l’enclave palestinese, i video circolano sui social. In precedenza l’Idf aveva spiegato che era iniziata l’evacuazione dei residenti israeliano vicino alla Striscia di Gaza. Da qui sono partiti i centinaia di miliziani di Hamas che hanno fatto incursione in Israele.

Ore 08.33 - L'appello di una madre tedesca

Il dramma di Ricarda Lauk, tedesca che vive in Israele, la cui figlia è stata rapita dai miliziani di Hamas durante il rave nel deserto. Straziante l'appello della donna sui social. "Mia figlia, Shani Nicole, cittadina tedesca, è stata rapita da Hamas mentre partecipava con un gruppo di turisti a una festa nel sud di Israele. Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in una automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza".

Ore 08.12 - Idf: “Iniziata evacuazione dei residenti vicino alla Striscia di Gaza”

Israele fa sapere di star "lentamente iniziando a evacuare" i residenti nelle aree circostanti la Striscia di Gaza. Lo conferma il portavoce militare delle Idf, il tenente colonnello Richard Hecht, in un briefing, evitando di indicare quante persone verranno evacuate. Il Consiglio regionale di Mateh Asher, situato nel nord e nell'ovest della Galilea, questa mattina ha invitato i residenti locali a evacuare il sud o il centro del paese.