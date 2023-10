Israele, Antonio Socci e il flop di Biden: Trump avrebbe evitato tutto questo caos

09 ottobre 2023 a

La debolezza statunitense ha agevolato il conflitto in Israele. A rendere la situazione ancora più delicata il fatto che Benjamin Netanyahu abbia le mani legate. Antonio Socci ricorda che il primo ministro non può azzerare i vari patti di pacificazione con i paesi arabi.

Così facendo Hamas conseguirebbe la sua vera vittoria strategica. Non a caso i miliziani islamici hanno condotto questa azione terroristica con il plauso iraniano, proprio per far saltare l’accordo di pace fra Israele e Arabia Saudita. Andando a ritroso va sottolineato che gli "Accordi di Abramo" sono un’eredità della presidenza Trump che, insieme a Netanyahu, firmò i primi patti con gli Emirati arabi uniti e con il Bahrein.

Eppure i media mainstream preferiscono tacere il fatto che la presidenza di Trump - deriso e demonizzato in tutti i modi - è stata la prima da molti decenni a non aver intrapreso nessuna guerra e anzi ad aver aperto itinerari di pace (anzitutto in Medio Oriente). Sempre nei 4 anni del tycoon si attenuò anche la tensione fra Russia e Ucraina. Salvo poi essere esplosa dopo l’arrivo alla Casa Bianca del democratico Biden. Insomma, Washington dovrebbe ritrovare un dialogo con Mosca, che ha forti alleanze con Siria e Iran. E forse si potrebbe trovare anche una mediazione per il conflitto in Ucraina.